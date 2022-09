LIVE. Proces aanslagen Brussel: beklaagden uiten ongenoegen over glazen boxen: “Het is hier koud” - Ayari klopt tegen glazen wand

Vandaag vindt in het voormalige NAVO-gebouw in de Brusselse gemeente Evere de inleidende zitting van het assisenproces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 plaats. Daarbij is het uitkijken naar de discussie rond de individuele boxen waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen. Daarnaast zal de zitting toch vooral in het teken staan van de samenstelling van de getuigenlijst en de volgorde waarin zij moeten verschijnen. Op maandag 10 oktober moet het proces, dat zes tot negen maanden kan duren, van start gaan met de samenstelling van de jury. Donderdag 13 oktober zal de zitting ten gronde beginnen. De preliminaire zitting kan u vandaag volgen in onze liveblog.