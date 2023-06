LIVE. Premier De Croo geeft toe in Kamercommissie rond visa Iraniërs: “Het had anders moeten lopen”

- Brussel kwam vorige week onder vuur te liggen omdat het de ultraconservatieve burgemeester van de Iraanse hoofdstad Teheran ontving in het stadhuis naar aanleiding van de Brussels Urban Summit. De Belgische ambassade in Teheran bleek 14 visa uitgereikt te hebben aan hem en zijn delegatie. Dat oogstte heel wat kritiek uit politieke hoek in het licht van de zaak-Olivier Vandecasteele.

- Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) vond niet dat hij een politieke fout had gemaakt door de twee delegaties naar Brussel te halen. Maar dit weekend ontdekte zijn kabinet dat het Brussels Gewest ook nog eens hun hotelovernachting had betaald. Dat vond Smet wél een probleem en hij nam ontslag.

- De vraag is nu of ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) - die ondanks een negatief advies op aandringen van de staatssecretaris toch haar goedkeuring gaf voor de visa - moet volgen? Smet vindt in elk geval van wel, net als oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang.

- Voorlopig lijkt Lahbib voldoende steun te krijgen van haar partij en de regering. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) blijft achter Lahbib staan en legt de volledige verantwoordelijkheid bij Brussel.