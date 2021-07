LIVE. Premier De Croo en staatssecretaris Schlitz moeten in Kamer uitleg geven bij ontslag Haouach

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) komen rond 11 uur naar de Kamer om toelichting te geven over het ontslag van Ihsane Haouach als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). In de commissie was vanochtend eensgezindheid om beide regeringsleden daarover uit te nodigen. U kan de zitting in de Kamer hier live volgen.

Haouach nam vorige week donderdag ontslag als regeringscommissaris, naar verluidt omdat ze niet genoeg meer gesteund voelde door De Croo en Schlitz. De premier had in de Kamer gezegd dat “er geen enkele ruimte meer is voor nieuwe incidenten of controverse op dit domein”.

Nadien kwam aan het licht dat Haouach ter sprake kwam in een rapport van de Staatsveiligheid in verband met de Moslimbroederschap. Dat rapport besloot naar verluidt niet dat ze lid was van de organisatie, maar dat ze contacten had met leden van de organisatie, zonder te concluderen dat ze zich hiervan bewust was.

De regeringscommissaris kwam vooral in opspraak door een uitspraak in een interview met ‘Le Soir’. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat “kan passen in een veranderde demografie”. Later verduidelijkte ze dat ze “de scheiding tussen kerk en staat nooit in vraag had willen stellen”.

De bevoegde commissie Volkgezondheid en Gelijke Kansen bespreekt deze voormiddag eerst een ontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Nadien komen De Croo en Schlitz aan het woord.

