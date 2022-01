LIVE. Politie telt meerdere tienduizenden deelnemers op coronabetoging in Brussel - Sfeer wordt grimmiger

Steven Van Gucht: “Epidemie lijkt nog te versnellen. Deze week waarschijn­lijk drie keer boven kaap van 60.000 nieuwe gevallen per dag”

De vijfde coronagolf rolt volop over het land en de piek is nog niet in zicht. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse briefing van het Crisiscentrum. Meer nog, de epidemie lijkt voorlopig zelfs nog verder te versnellen. “Maandag tekenden we een record op van bijna 62.000 besmettingen. Dinsdag en woensdag zullen we waarschijnlijk ook meer dan 60.000 besmettingen per dag registreren”, klonk het.

