LIVE. Politie gaat over tot ontruiming van het Ter Kamerenbos, waterkanon rijdt man aan

In en rond het Brusselse Ter Kamerenbos staat een grote politiemacht paraat. Zo’n 2.000 feestvierders zijn er samengekomen voor het verboden feest ‘La Boum 2'. De sfeer in het park wordt steeds grimmiger, en er wordt met rookbommetjes gegooid naar de politie. Al minstens twee mensen werden opgepakt na een vechtpartij. Volg alle ontwikkelingen op de voet in deze liveblog.