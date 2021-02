LIVE. Politie betrapt 7 minderjarigen op lockdownfeestje in kelder - Belgische kappers vragen Nederlanders niet naar ons land te komen voor knipbeurt

UPDATE Open Vld wil duidelijk­heid van El Kaouakibi, Rutten verdedigt investe­ring van 50.000 euro

9:10 De Vlaamse fractie van Open Vld heeft deze namiddag digitaal spoedoverleg gehouden om zich te buigen over de problemen met hun collega Sihame El Kaouakibi, die in opspraak is gekomen wegens misbruik van subsidies aan haar vzw Let’s Go Urban. Een tijdelijke schorsing is niet aan de orde, wel vragen de Vlaamse liberalen hun collega om snel "duidelijkheid te geven” en verlangen ze “terughoudendheid inzake haar parlementaire werkzaamheden”.