LIVE. Pfizer vraagt goedkeuring coronapil in Europa - Coucke test positief op coronavirus, De Wever in isolatie

Opgepast: code geel voor gladheid in het hele land, KMI waarschuwt ook voor CO-intoxica­tie

Het KMI kondigt code geel af voor gladheid voor het hele land. Er is kans op rijmplekken door aanvriezende mist in de voormiddag. Aan zee is er eerst nog kans op een bui met eventueel wat aanvriezende regen. In Hoog-België kunnen ijsplekken voorkomen door aanvriezend smeltwater van sneeuw. Daarnaast geeft het KMI een waarschuwing voor CO-intoxicatie af.

8:31