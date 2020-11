LIVE. Pfizer optimistisch over vaccin: “Meer dan 90 procent effectief" - Crisiscentrum: “Piek in ziekenhuisopnames lag op 3 november”

Loksbergen Vader bouwt wagen om tot simulator in slaapkamer van tienerzoon: “Handig om te leren autorijden, maar ook goed voor zijn studies”

8 november “Hoe hou ik mijn kinderen bezig tijdens de lockdown?” Het is een vraag die heel wat ouders in Vlaanderen zich dezer dagen stellen. Cliff Haerden (39) uit Loksbergen heeft daar alvast een opmerkelijk antwoord op gevonden. Hij bouwde de afgelopen weken een oude wagen om tot autosimulator in de slaapkamer van zijn zoon Linus (14). “Zo tonen we dat de lockdown niet per se verloren tijd moet zijn”, lacht de fiere IT’er.