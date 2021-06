LIVE. Parket bevestigt: “Lichaam teruggevonden, eerste vaststellingen wijzen op vermiste militair Jürgen Conings”

OVERZICHT. Sterke daling houdt aan: minder dan 600 coronapa­tiën­ten in de ziekenhui­zen

19 juni Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is nog altijd stevig aan het afnemen. Zo was er de laatste zeven dagen sprake van gemiddeld 35,8 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Ook het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt verder. Dat blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano.