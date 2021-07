LIVE. Overlegcomité zoekt gulden middenweg voor rest van zomer - Huisartsen vragen politieke moed: “Laat Pukkelpop niet doorgaan”

Burgerbewe­gin­gen vragen koning Filip om hongersta­kers te bezoeken. Dokters van de Wereld: “Dood kan elk moment intreden”

10:27 De burgerbewegingen die de hongerstakers in de Begijnhofkerk, aan de VUB en de ULB bijstaan, hebben een open brief geschreven aan koning Filip. Daarin vragen ze hem om de hongerstakers een bezoek te brengen, in de hoop dat dit de onderhandelingen met de federale regering zou deblokkeren. Volgens de burgerbewegingen wordt de toestand van de hongerstakers kritiek. Dokters van de Wereld meldt zelfs dat de dood elk moment kan intreden.