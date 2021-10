LIVE. Overlegcomité zit vandaag samen om te beslissen over coronamaatregelen

LIVEDe coronacijfers in ons land blijven stijgen. Het Overlegcomité komt om 16.30 uur (digitaal) samen om maatregelen te nemen om een vierde golf in te perken. Naast de uitbreiding van de mondmaskerplicht buigt het Overlegcomité zich naar verluidt ook over de bredere toepassing van het Covid Safe Ticket, al is N-VA daar geen grote voorstander van. Daarnaast zou telewerk opnieuw sterker aangeraden kunnen worden. Volg hieronder alles op de voet in onze liveblog.