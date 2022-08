LIVE OVERLEGCOMITÉ ENERGIE. Ministers zitten momenteel samen

Binnenland/Luik 14 kinderen wonen dit schooljaar in rusthuis in Luik, bejaarden zijn dolblij: “Magie tussen generaties”

Veertien jongens van 3,5 tot 11 jaar krijgen dit schooljaar onderdak in een zorgcentrum in het dorpje Vottem in de provincie Luik. Het gaat om scholieren die op internaat verblijven, maar door ingrijpende verbouwingen momenteel niet in het pensionaat terechtkunnen.

14:04