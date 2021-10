LIVE. Overleg aan de gang: Weyts pleit voor verdere versoepeling van test- en quarantaineregels in onderwijs

INTERVIEW. Marc Van Ranst: "Mocht ik minister van Onderwijs zijn, zou ik de herfstva­kan­tie met een week verlengen"

9:45 “Of ik hiermee tevreden ben? Virologen zijn geen Romeinse keizers die hun duim omhoog of omlaag steken”, minimaliseert professor virologie Marc Van Ranst (KU Leuven) zijn eigen mening na afloop van het Overlegcomité. “Maar ik ben hoopvol dat dit pakket maatregelen gaat werken”, is hij positief. Van Ranst legt ook uit waarom een mondmasker in de winkel zinvol is terwijl je in nachtclubs onbeperkt mag feesten, wat hij als minister van Onderwijs zou doen en waarom we stilaan minder soft mogen zijn voor wie zich niet laat vaccineren.