LIVE. Oppositie vraagt om Kamerdebat over vaccinatiestrategie met Vandenbroucke

Op de agenda staan deze namiddag een hele batterij vragen, maar geen enkele gaat over de coronacrisis - een nochtans wekelijks weerkerend onderwerp in de commissie. Verschillende parlementsleden willen Vandenbroucke ondervragen over de vaccinatiecampagne die in de rusthuizen van start gaat, de trage opstart van de hele campagne (althans in vergelijking met verschillende andere landen) en de keuze voor de eerste doelgroepen. Wat dat laatste punt betreft, pleit een artsenvereniging er in een brief aan de minister voor om het zorgpersoneel prioriteit te geven bij de toediening van het coronavaccin. Zij staan immers in de frontlinie, zo luidt het.