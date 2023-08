LIVE. Oppositie en meerderheid vliegen elkaar in de haren tijdens INEOS-debat: "Fake news”

Tenslotte klaagt Verbeurgt - zoals zijn collega's uit de oppositie - nog eens het gebrek aan transparantie aan. "Hoe kan het parlement dan weten wat er concreet is afgesproken? De regering beloofde transparantie maar dat blijft bij praatjes en zwart gemaakte blaadjes. Dat is geen manier van werken."

"Vergunningen lijken bij keizerlijke gratie toegekend te worden. Voor ons is het duidelijk: er moet zo snel mogelijk een duidelijk en juridisch sluitend stikstofdecreet komen . Dat is in het belang van ons allemaal. Voor onze natuur en onze gezondheid, met duidelijke compensaties voor onze boeren." Verbeurgt vreest anders dat Vlaanderen "geen rechtszekerheid meer kan bieden aan burgers en bedrijven".

Ook Groen-fractleider Mieke Schauvliege blijft op dezelfde nagel kloppen . "Al sinds de vernietiging van de vergunning willen we het parlement hierover samenroepen om uitleg te krijgen en oplossing te bedenken. Ik ben altijd van het kastje naar de muur gestuurd . In aanloop naar deze zitting hebben we een en ander gekregen, maar met vele zwarte strepen. We vragen inzage, maar krijgen die niet."

PVDA-fractieleider Jos D'Haese klaagt opnieuw over het gebrek aan transparantie van de Vlaamse regering in dit dossier en hekelt "dat Vlaamse besluiten vol zwarte balken staan". "Wat staat daar allemaal in? Waarom mogen we dat niet weten? Dit is een 'zwartebalkendemocratie'", klinkt het cynisch.

Vande Reyde (Open Vld) haalt uit naar Schauvliege (Groen): "Fake news queen"

Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) haalt tijdens zijn tussenkomst opvallend uit naar Groen-fractieleider Mieke Schauvliege. "Ik heb al zoveel onzin over dit project gehoord. Mevrouw Schauvliege, u was toch de fake news queen de voorbije weken. We nemen met dit project geen subsidies af van pakweg de kinderopvang zoals u beweerde."

Het Open Vld-parlementslid verdedigt het project en de steun van de Vlaamse overheid aan INEOS. “Als we nog groene groei willen hebben in ons land, is Project One een cruciale investering. Er wordt door Groen en degrowthers veel onzin over verteld. Dat het een vervuilende plastiek fabriek uit de vorige eeuw is bijvoorbeeld", hekelt hij.

Maurits Vande Reyde. © BELGA

"Op termijn kan het zelfs helemaal CO2-neutraal werken met waterstof. Ethyleen wordt in ontelbaar veel dagdagelijkse producten gebruikt. Het is zelfs onmisbaar om hernieuwbare energie op te wekken. Hoe Groen het zonder wil doen, krijgen ze zelf niet uitgelegd."