LIVE. Oostenrijk voert als eerste in Europa algemene vaccinatieplicht in en gaat weer in lockdown

Rousseau niet te spreken over PS die kar keert rond verplichte vaccinatie in de zorg: "Beslissin­gen die je neemt, die voer je uit”

Het federale kernkabinet komt vanochtend bijeen om zich te beraden over de mogelijke verplichte vaccinatie in de zorg en zelfs in de hele samenleving. Nadat er begin deze week een akkoord was, verzet regeringspartij PS zich nu plots tegen een verplichting voor enkel het zorgpersoneel. Daardoor dreigt een conflict. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is daar niet over te spreken: “Beslissingen die je neemt, die voer je uit”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

10:17