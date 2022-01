LIVE. Ook vierde en laatste vermiste slachtoffer geborgen, zoekactie stopgezet

Afspraak om 20 uur aan uw voordeur: nog één keer een groot applaus voor de helden van de zorg

And the winner is... de helden van de zorg. De lezers van Het Laatste Nieuws en HLN.be verkozen dit jaar alle zorgverleners tot Belg van het jaar. Om hen te bedanken roepen we heel Vlaanderen op nog één keer voor hen te applaudisseren, vanavond om acht uur.

31 december