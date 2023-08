LIVE. Ook advocaten van Sven Pichal aangekomen in rechtbank: “Geen commentaar”

Sven Pichal (44) is iets voor 8 uur vanuit de gevangenis van Turnhout overgebracht naar de rechtbank in Antwerpen. Daar zal de voorzitter van de raadkamer beslissen of hij in de cel blijft of vrijkomt onder voorwaarden. Iets voor 10.30 uur kwamen ook zijn advocaten Davina Simons en Walter Damen aan. Zij wilden geen commentaar kwijt. Zijn programma ‘De Inspecteur’ verdwijnt voorlopig van Radio2 . Dit stuk wordt voortdurend geüpdatet met de laatste info.

Vandaag wordt nog niet beslist over de grond van de zaak. Enkel de vraag of Pichal in afwachting van verder onderzoek in de cel moet blijven staat centraal.

Als de voorzitter oordeelt dat dat nodig is, wordt zijn aanhouding meteen voor een maand verlengd. In het andere geval kan hij vrijgelaten worden onder voorwaarden. Enkele van die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn dat hij zich moet laten behandelen of onder elektronisch toezicht geplaatst wordt.

Het parket kan echter ook nog in beroep gaan. De zaak gaat dan binnen twee weken naar de kamer van inbeschuldigingstelling. In afwachting van die beslissing keert Pichal vandaag sowieso terug naar de gevangenis. De kans bestaat ook dat hij nadien naar een gespecialiseerde instelling overgebracht wordt.

De zitting, die op veel persbelangstelling kan rekenen, vindt plaats achter gesloten deuren. De onderzoeksrechter zal eerst een stand van zaken geven, zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons krijgen daarna weerwoord. Normaal gezien mag Pichal ook zelf reageren. De raadkamer behandelt deze ochtend nog heel wat andere zaken, dus hij moet zijn beurt afwachten.

Pichal zit sinds vrijdag opgesloten in de gevangenis, nadat hij een dag eerder in de boeien werd geslagen bij hem thuis. De radiostem wordt verdacht van bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Hij kwam in het vizier als uitloper van een onderzoek dat startte begin deze maand. Volgens onze informatie is er in dit onderzoek nog sprake van minstens vijf andere individuele dossiers. Maar zowel het parket, Pichals advocaten als de burgerlijke partij Child Focus onthouden zich momenteel van commentaar.

Partner achter glas

In de gevangenis staat de radioman alvast onder ‘individueel regime’. Hij zit alleen in een cel en wordt om het kwartier gecontroleerd. Hij kan er wel tv kijken. Volgens onze informatie zag Pichal afgelopen zaterdag in een afgesloten ruimte zijn partner voor het eerst achter glas. Pichal mag drie keer per week een uur bezoek ontvangen in die ruimte. Zijn familie, die compleet uit de lucht viel, ging nog niet langs.

