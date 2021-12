“Tot hier en niet verder, wij blijven open”: Waalse en Brusselse bioscoopza­len verzetten zich tegen verplichte sluiting

“Tot hier en niet verder, wij blijven ook na zondag open. Het vertrouwen is gebroken.” De kleine Waalse bioscoopketen Les Grignoux verzet zich met klem tegen de nieuwe coronamaatregel waarbij binnenevenementen de deuren moeten sluiten. Hierdoor zullen filmliefhebbers aan hun trekken kunnen blijven komen in drie cinemazalen in Luik en één in Namen. De Brusselse bioscopen Palace, Kinograph en Vendome zouden dat voorbeeld volgen, net als de uitbater van bioscoopcomplex Quai 10 in Charleroi. “We hopen dat er nog meer in onze voetsporen zullen treden”, klinkt het.

