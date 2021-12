Eddy en de rest van de familie Planckaert in uw top 100: “Ik ben niet echt geil op mijn eigen”

Ze zijn uw nummer 34, de Planckaerts. In een peloton met onder anderen nieuwsanker Stef Wauters, infectiologe Erika Vlieghe, minister-president Jan Jambon en doelpuntenmachine Romelu Lukaku. Met de hele familie dan nog. Eddy en zijn clan waren overal. “Dat doet mij wel iets, zo in die Top 100 staan”, geeft de oud-renner toe. “Wij zijn wie we zijn, we doen ons niet anders voor, maar we worden aanvaard en zelfs graag gezien.” En hij denkt ook te weten hoe dat komt, de stamvader.

4:00