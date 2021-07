LIVE. Noodweer slaat toe: Vlaamse jeugdkampen ontruimd in Wallonië, water trekt weg uit straten Dinant

Het noodweer sloeg opnieuw toe in het land. Ernstige overstromingen troffen de provincie Namen, onder andere in Dinant stonden straten helemaal blank. Auto’s werden er meegesleurd door de hevige stroming. Ook elders in het land is er sprake van wateroverlast, onder meer in Antwerpen, Temse en Sint-Gillis-Waas.