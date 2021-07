LIVE. Noodweer slaat toe: Vlaamse jeugdkampen ontruimd in Wallonië, auto’s drijven door straten Dinant

Vooral provincie Namen getroffen: “Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn”

22:37 De brandweer krijgt intussen van over de hele provincie Namen oproepen ten gevolge van de erg zware regenval van zaterdagavond. Ongeveer de hele vallei van de Maas tussen Dinant en provinciehoofdstad Namen is getroffen. Op sociale media circuleren indrukwekkende beelden. “Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn”, klinkt het bij de hulpzone NAGE.