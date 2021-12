LIVE. Nog altijd acht mensen vermist na gasontploffing in Turnhout, perimeter verder uitgebreid nadat gasgeur vrijkomt aan flatgebouw

Vanochtend vond omstreeks 08.15 uur een gasontploffing plaats in de Boerenkrijglaan in Turnhout. Verschillende appartementen werden daardoor volledig vernield. Tot nu toe werd al één persoon levend vanonder het puin gehaald en in stabiele staat naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben bovendien contact met een ander slachtoffer onder het puin, die persoon geeft zelf aan ongedeerd te zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar acht bewoners van het gebouw. Volg hier de laatste updates.