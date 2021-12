LIVE. Nieuw Overlegcomité op 22 december - Alle buitenlandse Kazou-reizen in kerstvakantie geannuleerd

De voorbije twee weken is het aantal coronabesmettingen bij leerlingen en leerkrachten in Vlaanderen sterk gestegen. Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de cijfers aan de hoge kant. Verder blijft de omikronvariant wereldwijd oprukken. Volgens viroloog Marc van Ranst is de variant ook bij 18 mensen in ons land aangetroffen. De laatste ontwikkelingen lees je hier in onze liveblog.