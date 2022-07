LIVE. Nieuw dagrecord gemeten in Ukkel: 36,4 graden - Nu ook code rood in Limburg

Het is vandaag opnieuw zonnig en uitzonderlijk warm. De maxima, die worden bereikt aan het einde van de namiddag, liggen tussen 34 en 36 graden op de Ardense hoogten en tussen 37 en 39 elders. Lokaal is zelfs 40 graden mogelijk, vooral dan in de streken nabij de Franse grens. Het KMI kondigde code rood af voor de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen en voegde daar vanmiddag ook de provincie Limburg aan toe. Lees alles over de hitte in ons liveblog.