LIVE. Nieuw advies: gevaccineerde Amerikanen moeten geen mondmasker meer dragen - aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalt onder de 2.000

ABVV vraagt aandacht voor geweld tegen betogers in Colombia

12 mei De socialistische vakbond ABVV trekt aan de alarmbel rond de toestand in Colombia, waar volgens officiële cijfers al minstens 41 burgers het leven lieten bij door de politie en het leger neergeslagen betogingen. Er is ook sprake van honderden gewonden. Met onder meer een symbolische actie in samenwerking met de Colombiaanse gemeenschap in Antwerpen woensdagavond wil ABVV de federale regering overtuigen om zich nog forser uit te spreken tegen het geweld.