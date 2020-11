LIVE. N-VA kaatst kritiek op koopzondagen terug - Politie legt halloweenfeestje met 76 aanwezigen stil

OVERZICHT. Opnieuw meer dan 100 doden per dag, aantal ziekenhuis­op­na­mes stijgt aan trager tempo

9:55 De coronacijfers in België gaan nog altijd in stijgende lijn, zo blijkt uit het jongste rapport van Sciensano. Na de ziekenhuisopnames lijkt nu ook het aantal doden fel toe te nemen. Vrijdag stierven volgens voorlopige cijfers zelfs 148 mensen op één dag. Positief is wel dat de stijging van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames de jongste dagen lijkt te vertragen. Dat is absoluut nodig, want de Belgische ziekenhuizen liggen overvol.