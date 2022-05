LIVE. Mondmaskers straks niet meer verplicht op openbaar vervoer? Studiogast minister Vandenbroucke blikt in VTM NIEUWS vooruit op Overlegcomité

Ziekenhui­zen en woonzorg­cen­tra Vivalia doelwit van cyberaan­val, veiligheid patiënten gegaran­deerd

De Luxemburgse zorgintercommunale Vivalia is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een "grootschalige" computeraanval die heeft geleid "tot de blokkering van alle servers" van de ziekenhuizen en rusthuizen van de intercommunale. Dat heeft Vivalia laten weten. De veiligheid van de patiënten in de door de intercommunale beheerde ziekenhuizen is echter gewaarborgd.

14 mei