LIVE. Mohamed Abrini: “Als transport blijft gebeuren met satanische muziek en blinddoek beantwoord ik geen vragen meer”

Op het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek heeft Mohamed Abrini van zich doen spreken. De zogenaamde ‘man met het hoedje’ klaagde de manier aan waarop hij getransporteerd werd en verhief daarbij zijn stem. “Ik word naar hier gebracht met luide, satanische muziek en een blinddoek. We worden niet gerespecteerd. Als we op die manier behandeld blijven worden, beantwoord ik geen vragen meer van de voorzitter of van de jury.” Osama Krayem werkte eerder ook al niet mee. Hij weigerde recht te staan en zijn naam te bevestigen.

KIJK. Wat kunnen we verwachten van de eerste procesdag? Gerechtsjournalist Faroek Özgunes legt uit in 90 seconden:

Abrini voelt zich bij elke overbrenging “vernederd”, onder meer omdat hij zich telkens moet uitkleden. Hij benadrukte dat er in Frankrijk wel respectvol met hem omgegaan werd.

Het proces startte met een uur vertraging. De oorzaak lag bij de lange wachtrijen aan de toegangscontroles. Salah Abdeslam werd met een gepantserd politievoertuig overgebracht vanuit de gevangenis van Haren.

Verschillende (nabestaanden van) slachtoffers zijn op deze eerste procesdag komen opdagen. Onder hen ook de zus van Sabrina, een 24-jarige jongedame die stierf in het metrostation en daarbij een zoontje naliet. “Ik ben hier omdat ik het belangrijk vind om haar te vertegenwoordigen”, zei Sarah Esmael Fazal. “Of het moeilijk is? Dat gaat wel.”

Volledig scherm De beveiliging is bepaald indrukwekkend. © Photo News

“Naar de beschuldigden toe heb ik geen haat. Ik heb hen vergeven. Ik ben oké met mezelf, ik heb vertrouwen in mezelf. Van de beschuldigden verwacht ik geen antwoorden hier. Ze hebben hun daad gesteld. Ik denk niet dat ze meer antwoorden zullen geven.”

Volledig scherm Christelle Giovannetti was een van de slachtoffers. © Photo News

“Nachtmerries komen naar boven”

Christelle Giovannetti overleefde de aanslag in het metrostation van Maalbeek. “Ik ben nerveus. Ik weet dat het een historisch proces is. Het is de eerste dag van vele. Ik was al hier op de preliminaire zitting op 12 september, dus ik heb de beschuldigden al gezien. Dat is al een stuk stress minder, maar vandaag begint het echt. Het is symbolisch belangrijk en brengt ook veel emoties mee. Veel herinneringen en nachtmerries komen naar boven, het was een moeilijke nacht. Ook al zitten we hier in een gerechtsgebouw, toch overheerst een gevoel van onrechtvaardigheid. Er waren tientallen doden en honderden slachtoffers. Ik verwacht om hier meer antwoorden te krijgen op mijn vragen.”

Volledig scherm Sylvie Ingels was een van de slachtoffers. © Photo News

“We zijn zeer angstig”

Sylvie Ingels overleefde de bomaanslag in de luchthaven van Zaventem. “Het is een belangrijke dag, we moeten hier zijn. Toch zijn we zeer angstig. Het proces zal zes à zeven maanden duren, we moesten wel een keer de drempel overwinnen. Dus nu zijn we hier.”

Twee plaatsvervangende juryleden zijn afgehaakt. Volgens voorzitster Laurence Massart gaf een van hen aan dat ze Engelstalig is, een vruchtbaarheidsbehandeling volgt en daarom niet kan zetelen. Ze heeft een medisch attest, weliswaar een dat dateert van de dag van de samenstelling van de jury. Het andere plaatsvervangende jurylid heeft naar eigen zeggen diabetes.

Volledig scherm Een van de slachtoffers wordt naar haar plaats begeleid. © AFP

Massart verwelkomde de juryleden en bedankte hen voor de uitvoering van hun burgerplicht. “Dit proces verstoort immers jullie privéleven, jullie sociale leven, jullie familiale leven”, klonk het. Ze benadrukte ook dat de jury samen met het het hof steeds aanwezig moet zijn. “Elke dag, elke minuut van de zitting. Zonder jullie en zonder ons stopt het proces.”

De voorzitter legde ook uit wie de verschillende partijen zijn in het proces. Tot slot somde Massart de zestig onderzoeksdaden op die ze bijkomend gevraagd heeft. Het gaat onder meer om extra mentale onderzoeken, de identificatie van bepaalde figuren in het dossier en extra telefonieonderzoek.

Volledig scherm Het bewijsmateriaal ligt uitgestald vooraan in de rechtszaal. Let daarbij vooral op de grootte van de bouten en schroeven die de terroristen voor hun bommen gebruikten. © RV



Het proces in het Justitia-gebouw in Haren had al in oktober moeten beginnen. Omdat de beschuldigdenbox aangepast moest worden, werd de rechtszaak echter twee maanden uitgesteld.

De pers uit binnen- en buitenland is massaal aanwezig, wat leidde tot lange wachtrijen. Journalisten moesten lang wachten in de regen, naar verluidt ook omdat de politie niet op tijd klaar was. De ingang zou om 7.30 uur open zijn, maar pas na 8 uur mochten de eerste journalisten binnen.

Volledig scherm Het was lang aanschuiven aan alle toegangscontroles. © Sibren Dejaegher

Op 30 november vond al een eerste zitting plaats voor de selectie van de jury. Na een lange dag, waarbij Massart negen uur luisterde naar redenen voor een mogelijke vrijstelling van kandidaat-juryleden, werden uiteindelijk vijf mannen en zeven vrouwen geloot als effectieve jury.

Nog eens negen vrouwen en vijftien mannen werden opgetrommeld als plaatsvervangende juryleden. Van die 24 ‘invallers’ blijven er nu dus nog maar 22 over.

Volledig scherm Rechtbankvoorzitster Laurence Massart. © via REUTERS

De vraag is nu hoe lang het zal duren voor een eerste jurylid vervangen moet worden. Het proces duurt naar verwachting zes tot negen maanden. Als er op een gegeven moment geen twaalf juryleden meer over zijn, moet het proces worden overgedaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

469 pagina’s

Tien beschuldigden staan terecht: Oussama Atar, Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Smail Farisi, Ibrahim Farisi, Osama Krayem en Sofien Ayari. Oussama Atar, die beschuldigd wordt als leider van een terroristische groepering, is de enige die ontbreekt in de rechtbank. In april 2019 maakte terreurgroep IS zijn dood bekend, maar sluitend bewijs is er daarvoor niet. Daarom wordt hij toch bij verstek berecht.

Volledig scherm Ibrahim Farisi in gesprek met zijn advocaat. © Photo News

Massart benadrukte dat de tien beschuldigden door de jury op dezelfde manier behandeld moeten worden. “Een van hen laat verstek, maar hij verdient even goed jullie aandacht. Hij zou gestorven zijn, maar we weten het niet zeker”, klonk het.

De gebroeders Farisi werden apart behandeld omdat zij als enigen niet in de gevangenis zaten. Zij mochten plaatsnemen aan een tafel vlak voor de box. “Zij zouden enkel hand- en spandiensten verleend hebben”, stelt terreurexpert Faroek Özgünes.

Volledig scherm In de luchthaven van Zaventem vielen er zestien doden. © AP

Rond 12.30 is Massart gestart met de identificatie van de 957 burgerlijke partijen. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar dat is niet verplicht. Heel wat slachtoffers laten zich vertegenwoordigen door advocaten van de collectieven V-Europe of Life4Brussels. De identificatie van de burgerlijke partijen zal de rest van de procesdag duren. “Maar mensen kunnen zich in de loop van het proces ook nog altijd burgerlijke partij stellen”, aldus Özgünes.

Volledig scherm Het bewijsmateriaal ligt uitgestald in de rechtszaal. © AFP

Vanaf morgen starten de federale procureurs met de voorlezing van de 469 pagina’s tellende akte van beschuldiging. Indien er aktes van verdediging zijn, worden die volgende week voorgelezen. Vanaf 19 december staat de ondervraging van de beschuldigden op de agenda. In totaal vielen er bij de zelfmoordaanslagen 32 doden en 324 gewonden.

Volledig scherm Virginie Taelnan, een van de advocaten op het terreurproces. © AP