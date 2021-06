LIVE. Mladic krijgt ook in hoger beroep levenslang voor genocide Srebrenica

Met Vlaamse dochter van vermoorde Servische oorlogsmis­da­di­ger naar herdenking van zijn dood: “Ja, mijn vader was een monster, maar hij blijft mijn papa”

17 januari Op haar vijftiende kreeg Sofie uit Aalter te horen dat ze de dochter was van Zeljko Raznatovic, beter bekend als de Servische oorlogsmisdadiger Arkan. Vijf jaar later werd haar vader neergeknald in de lobby van een hotel in Belgrado. De 20ste verjaardag van die moord is deze week herdacht in de Servische hoofdstad, en Sofie was erbij. "Hier is hij nog steeds een held, voor de rest van de wereld was hij een monster. Het heeft me jarenlang verscheurd: hoe kon iemand die zo lief was voor mij, tegelijk zo wreed zijn?"