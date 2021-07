LIVE. Minstens vijftien doden in ons land - Situatie blijft kritiek in Maaseik: "Water zal nog tot de middag stijgen, we vragen hier weg te blijven”

Domus Medica vraagt Overlegco­mité om aangekon­dig­de versoepe­lin­gen terug te draaien

15 juli Huisartsenvereniging Domus Medica roept het Overlegcomité op om de nodige maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken. “Laten we kijken naar de situatie zoals ze vandaag is en maatregelen nemen, zodat we morgen niet wakker worden in onze ergste nachtmerrie”, zegt voorzitter Roel Van Giel. Het Overlegcomité was gepland voor vrijdag, maar na overleg met de deelstaten heeft premier Alexander De Croo beslist om het uit te stellen.