LIVE. Minstens 2.500 boeren met hun tractor onderweg naar Brussel: "Op snelwegen voorlopig geen gevolgen, enkel op E403 beperkte hinder”

België verschafte door gebrek aan communica­tie arbeidsvi­sa aan firma’s die niet eens bestaan

Een gebrek aan communicatie tussen de federale en de Vlaamse diensten en een ingewikkelde bevoegdheidsverdeling maakten een verregaande fraude met arbeidsvisa mogelijk. Dat bleek vandaag uit een hoorzitting in het Vlaams Parlement. "Er is weinig of geen dialoog tussen de regionale en de federale administraties", zei Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).