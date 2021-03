LIVE. Ministerieel besluit met nieuwe maatregelen gepubliceerd - Verschillende winkels vallen niet onder afsprakenplicht

Wat als we de maatrege­len niet of minder opvolgen? Deze drie scenario's in de ziekenhui­zen voorzien de experten

13:50 Op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht drie scenario's voorgesteld over het verloop van de ziekenhuisbezetting op de afdelingen intensieve zorg. “Elke kleine verandering in ons gedrag kan een grote impact hebben op de curve”, aldus Van Gucht. Als we ons strikt aan alle nieuwe maatregelen houden, moet het mogelijk zijn onder de 1.000 bezette bedden op intensieve zorg te blijven. Zonder maatregelen bestond de kans dat we zouden pieken tot 1.500 en zou mogelijk niet iedereen de nodige zorgen hebben kunnen krijgen.