LIVE. Ministerieel besluit met nieuwe maatregelen gepubliceerd - Nieuwpoort breidt mondmaskerplicht uit tijdens paasvakantie

Antwerpen Explosie in Borgerhout, en ‘Mounir informant’ op garage­poort gespoten: “Maar ik heb niks met drugs te maken”

9:17 In de Sterlingerstraat in Borgerhout is er vannacht omstreeks 1 uur een explosie geweest, die schade veroorzaakte aan een geparkeerde wagen en enkele gevels. Ook werd een garagepoort beklad met het opschrift ‘Mounir Informant’. Alles lijkt erop te wijzen dat de daders in het drugsmilieu gezocht moeten worden.