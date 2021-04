LIVE. Minister Vandenbroucke: "Situatie in ziekenhuizen moet beter, anders geen versoepelingen” - Experten reageren bezorgd: “Situatie is nog steeds heel precair”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft na een lange dag vergaderen met het Overlegcomité een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Daarbij zijn drie data van belang: de eerste, voorzichtige versoepelingen gaan in op maandag 19 april, waarna op maandag 26 april en, onder voorbehoud, op zaterdag 8 mei nog een reeks versoepelingen volgen. “Het Overlegcomité heeft gekozen voor een voorzichtige aanpak, die stoelt op vertrouwen: in vaccinaties en in mensen”, aldus premier De Croo. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus en het Overlegcomité in onze liveblog.