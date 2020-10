LIVE. Minister Vandenbroucke: “Ga morgen niet winkelen” - De Wever kondigt strengere controles aan

Daarom gaat versprei­ding in Europa zo snel: nieuwe variant van coronavi­rus is besmette­lij­ker

30 oktober Het coronavirus dat nu in ijltempo de wereld aan het veroveren is, is niet meer hetzelfde als het virus dat eind vorig jaar de eerste doden maakte in China. Dit keer gaat het om een variant die een stuk besmettelijker is en zich dus sneller verspreidt. Is deze mutatie dan ook meer ziekmakend en dodelijker?