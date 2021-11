LIVE. Minister Vandenbroucke: “Een bevestigd geval van nieuwe variant in ons land” - Horeca dicht om 23 uur en maximaal 6 aan tafel, nachtleven moet drie weken sluiten

Van Ranst over strengere maatrege­len: "De hoop is dat we Kerstmis kunnen redden”

Op hele grote kerstgala’s zullen we dit jaar niet moeten rekenen, maar in de familiekring zouden kerstfeesten wel moeten kunnen doorgaan. Áls we nu strengere maatregelen invoeren. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd aan HLN LIVE. “De hoop is dat we Kerstmis kunnen redden.”

