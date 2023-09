LIVE. Minister Van Quickenborne moet vandaag klare wijn schenken in Kamer over plasincidenten: “Niet aan mij om onschuld te bewijzen”

Wat begon als een pietluttigheid, is uitgegroeid tot een politieke rel die de geloofwaardigheid van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op de proef stelt. Het verhaal dat hij vandaag vertelt in de Kamercommissie Justitie moet waterdicht zijn - ook wanneer er later nieuwe beelden komen bovendrijven.

“Het kan een plasbeweging zijn of luchtgitaar, maar het is in ieder geval niet in de buurt van een combi”, zo zei vicepremier Van Quickenborne voor aanvang van de Kamercommissie waar hij tekst en uitleg zal geven bij het incident tijdens zijn verjaardagsfeest.

Van Quickenborne hield vol dat hij niet op de hoogte was van het gedrag van zijn drie gasten. “Ik heb die info pas gekregen op het moment dat het in het nieuws kwam op 23 augustus”, zei hij opnieuw. “Op dat moment was ik op vakantie met mijn gezin. Ik kon in de grond zakken van schaamte. Mensen die ik heb uitgenodigd bij mij thuis hebben drie keer geplast tegen een politiecombi. Dat is degoutant, zeker als men weet waarom die combi er staat. Wildplassen is bij wet verboden. Weinig mensen halen het in hun hoofd om dat te doen tegen een voertuig van iemand anders, laat staan tegen een politiecombi. Dat is om razend van te worden. Ik wil me daarom uitdrukkelijk excuseren.”

De minister benadrukte dat we in een rechtstaat leven. “Het is dus niet aan mij om mijn onschuld te bewijzen”, luidt het.

Beelden

“Afgelopen maandag is mijn kabinet gecontacteerd door een tv-zender. Dat er meerdere plasincidenten waren en dat er ook beelden zijn van mij, waarop te zien zou zijn dat ik op de hoogte was van het plasincident. Ik zou ‘plasbewegingen’ maken. Ik zou beelden hebben getoond van het voorval, waaruit geconcludeerd werd dat ik op de hoogte zou zijn”, zegt de minister vervolgens.

“De politiebeelden maken voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek. Die zijn niet publiek beschikbaar. Ook niet voor mij. Ik moest mij dus verdedigen op basis van beelden die ik niet heb of heb gezien. Mijn kabinet heeft dan naar waarheid gezegd dat ik een selfie maakte, maar niet op de hoogte was. Veel partijvoorzitters hebben op basis van de tv-uitzending gevraagd dat ik klaarheid zou moeten scheppen.”

“Er zijn journalisten die zeggen dat hun bronnen heel duidelijk stellen dat het een plasgebaar is, maar wat ik in de beelden niet zie, is dat ik naar de combi loop en daar het gebaar doe”, aldus Van Quickenborne. “Men beweert dat wij beelden bekijken van het plasincident en daarmee lachen. Wat is er echt gebeurd? We nemen een selfie. Je kunt de flash zien. Ik heb ook het bewijs op mijn telefoon staan.”

KIJK. Van Quickenborne excuseert zich in Kamer voor plasincident:

KIJK. “Geen politie gevolgen voor Van Quickenborne”

