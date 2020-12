LIVE. Minister van Mobiliteit Gilkinet: “Een nationale avondklok zou duidelijker zijn” - Overlegcomité zit samen

Dit ligt er op tafel van Overlegco­mité: langere kerstvakan­tie, vervroegde avondklok en verplichte quarantai­ne na terugkeer uit rode zone

16:24 Goed nieuws voor uw kroost, en hopelijk slecht nieuws voor het virus: vanavond start de kerstvakantie. Officieel zwieren de schoolpoorten op maandag 4 januari 2021 weer open, maar die datum kan nog uitgesteld worden. “Die beslissing zal afhangen van de ontwikkeling van de cijfers tijdens het verlof”, klinkt het. Grote verstrengingen (of versoepelingen) moeten we van het Overlegcomité niet verwachten. “Maar de curve moet ‘met argusogen’ in de gaten gehouden worden om eventueel snel in te grijpen.” Een vroegere avondklok in Vlaanderen en een langere kerstvakantie zijn dan “voor de hand liggende” opties.