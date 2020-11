LIVE. Minister van Justitie Van Quickenborne over coronaboetes: "Geen genade meer” - Ministerieel besluit bevestigt: deze winkels mogen open blijven

Meneer doktoor zit op zijn tandvlees: bevraging bij Vlaamse en Brusselse huisartsen legt vier pijnpunten bloot

31 oktober De coronacrisis eist zijn tol in het dokterskabinet. Huisartsen klagen niet alleen over sterk toegenomen werkdruk, ze krijgen ook hun administratie niet meer gebolwerkt, met tot 40 telefoons per dag. En daar staat bitter weinig tegenover. Want nadat het inkomen van de huisarts tijdens de lockdown drastisch gedaald was, zit het nog altijd niet opnieuw op het niveau van voor de crisis.