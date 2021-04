LIVE. Miljoen coronadoden in Europa - WHO: “Coronapandemie bereikt kritiek punt door exponentieel stijgend aantal besmettingen”

Politici hebben wel oren naar voorstel Franstali­ge virologen: “covid safe”- label om graduele heropening te bekomen

12 april Drie Franstalige wetenschappers ijveren in een opiniestuk in Le Soir voor een andere aanpak in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen een “covid safe”-label om een graduele heropening te bekomen. De voorstellen kunnen alvast op de steun rekenen van de Franstalige federale meerderheidspartijen. Kappers en schoonheidsspecialisten schieten het voorstel af.