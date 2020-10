LIVE. Meyfroidt: “Tegen begin november grote problemen in ziekenhuizen” - Ook strengere maatregelen in Brussel: avondklok van 22 uur tot 6 uur en algemene mondmaskerplicht

Is een nieuwe lockdown noodzake­lijk? Experten reageren verdeeld

22 oktober De pijlsnelle stijging van het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is zorgwekkend. “Nieuwe maatregelen zijn nodig, tot een lockdown toe”, stelt viroloog Marc Van Ranst in VTM NIEUWS. Al zijn niet alle virologen daar voorstander van.