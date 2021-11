LIVE. Meer dan driekwart van Belgen heeft weinig hoop voor normale kerst - Mogelijk nog twee maanden uitgestelde zorg wegens overvolle corona-afdelingen

Oostende Lege opblaas­boot­jes en kajak gevonden voor Belgische kust: “Kans bestaat dat er lichamen zullen aanspoelen”

Voor de Belgische kust heeft de scheepvaartpolitie afgelopen weekend verscheidene lege opblaasbootjes en een lege kajak aangetroffen, stuurloos drijvend op het water. “Het vermoeden is groot dat het gaat om vaartuigen die gebruikt werden in het kader van mensensmokkel. Als we lege bootjes aantreffen, vrezen we het ergste”, zegt procureur Frank Demeester van het Brugse parket.

18 november