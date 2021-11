LIVE. Massale opkomst voor betoging tegen coronamaatregelen in Brussel, menigte trekt naar Europese wijk

Kankerpa­tiënt Chris Van den Abeele richt zich tot vaccinwei­ge­raars: “Beseft u dat dit voor anderen kwestie van leven of dood is?”

VRT-radiostem Chris Van den Abeele richt zich in een open brief tot vaccinweigeraars, nadat hij als kankerpatiënt te horen kreeg dat een belangrijke operatie wordt uitgesteld. “Beseft u dat u deel uitmaakt van een groep die er verantwoordelijk voor is dat mijn behandeling en die van talloze andere patiënten moet worden uitgesteld? En beseft u dat dit voor mij en hen een kwestie van leven of dood kan zijn?”

