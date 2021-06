LIVE. Marc Van Ranst opnieuw thuis na vondst Jürgen Conings: “Vergelijk het SafeHouse met een hotel waar je nooit naar buiten kan omdat het slecht weer is”

HLN Drive Auto huren in het buitenland? Zo word je niet bedrogen

18 juni De zomervakantie is in zicht. Voor veel mensen is dit de gelegenheid om er eindelijk eens tussenuit te knijpen. Ben je van plan om een wagen te huren in het buitenland? Zorg er dan voor dat je niet te veel betaalt. HLN Drive zocht uit welke huurwagens het populairste zijn en hoe je die zo goedkoop mogelijk huurt.