LIVE. Lichte stijging in gemiddeld aantal overlijdens - Nederland verbiedt vluchten vanuit Verenigd Koninkrijk

332 'dienstrei­zen' blijken vakanties met vrouw en jachtvrien­den: Karel Pinxten maakte "systema­tisch misbruik" van Europese topfunctie

19 december Open Vld'er Karel Pinxten (68) verdiende als auditeur bij de Europese Rekenkamer dik 17.000 euro netto per maand. Toch misbruikte hij systematisch zijn topfunctie voor extraatjes. Zo schoof Pinxten onkosten van 332 zogezegde dienstreizen door naar zijn werkgever. In werkelijkheid ging het om privé-uitjes met zijn vrouw of jachtpartijen met vrienden. Schatting van wat dat de Europese belastingbetaler kostte: ongeveer 570.000 euro.