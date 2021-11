LIVE. Leraren krijgen geen voorrang bij toedienen boostervaccin - Jeugdactiviteiten worden opnieuw beperkt tot groepen van maximaal 50 personen binnen

Dertigdui­zend ziekenhuis­op­na­mes voorkomen door vaccinatie

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn tot en met half oktober naar schatting 30.000 ziekenhuisopnames voorkomen dankzij vaccinatie. De bescherming tegen besmetting is de jongste tijd lager - vooral bij 65-plussers - maar de bescherming tegen ernstige ziektevormen en ziekenhuisopname blijft hoog en is sinds oktober 2021 slechts licht gedaald. Dat blijkt uit een nieuw rapport over de vaccinatie-impact van Sciensano. De resultaten ondersteunen de campagne voor het toedienen van een boosterdosis.

26 november