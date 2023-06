LIVE. Lahbib excuseert zich tegenover parlement: “Het spijt me dat de zaken op deze manier zijn verlopen” - Volg hier haar verdediging in de Kamer

Lahbib excuseert zich tegenover parlement: "Het spijt me dat de zaken op deze manier zijn verlopen"

Lahbib heeft een knieval gedaan in het parlement en haar excuses aangeboden. Ze geeft toe dat ze zich in de vorige commissie en plenaire "anders had moeten uitdrukken" en dat ze "beter had moeten communiceren". Ze ontkent echter dat ze ooit informatie bewust heeft willen achterhouden. Maar in de diplomatie, zeker als levens op het spel staan, is discretie vereist."