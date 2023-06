LIVE. Laatste kans voor Lahbib om vertrouwen in de Kamer terug te winnen: maakt ze knieval of dreigt ontslag?

RECONSTRUC­TIE. Hoe de euforie van de vrijlating van Olivier Vandecas­tee­le veranderde in een enorme regerings­cri­sis

Een fel vermagerde Olivier Vandecasteele kijkt op vrijdag 26 mei door een klein raampje van het legervliegtuig naar de straten en pleinen van Brussel. Binnen enkele minuten zet hij weer voet op Belgische bodem, na 455 dagen in een Iraanse cel zonder matras en met amper menselijk contact. Dat hij op het tarmac van Melsbroek zijn familie weer in de armen kan sluiten, is een gigantische overwinning voor premier Alexander De Croo (Open Vld). Wat Vandecasteele en De Croo dan nog niet weten, is dat dit heuglijke moment de regering in een énorme crisis zal storten. Maar om dat te begrijpen moeten we helemaal terugspoelen naar het begin. Een reconstructie.