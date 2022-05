LIVE. Kersvers CD&V-minister Jo Brouns reageert bij HLN LIVE op zijn aanstelling

Zwoel weer maar ook kans op onweer: waar en wanneer is de kans het grootst?

Maandagnamiddag is het vooral in de oostelijke landshelft wisselend bewolkt met enkele lokale buien waarbij onweer mogelijk is. In het westen is het droog en zonnig met stapelwolken, aan zee is er volop zon. Dat meldt het KMI.

16 mei